Цены на нефть эталонных марок днем в среду усилили снижение

Снижение цен на нефть ускорилось днем в среду на сигналах роста запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,73 до $65,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,76 (1,19%), до $62,91 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

Накануне обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля.