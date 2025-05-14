Последнее обновление: 14.05.2025 08:39

Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снижается на $0,39 до $66,24 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $1,67 до $66,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,38 до $63,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,72 до $63,67 за баррель.

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