В Гонконге арестовали обвиняемого в разрушении Balticconnector капитана судна

В Гонконге заключили под стражу капитана контейнеровоза Newnew Polar Bear, обвиняемого в разрушении эстонско-финского газопровода Balticconnector. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Санкцию на заключение 43-летнего Вань Вэно под стражу дал гонконгский суд, перед которым обвиняемый предстал в четверг по обвинению в нанесении преступного ущерба и нарушении местного морского законодательства во время рейса, имевшего место в конце 2023 года.

Прокуратура Гонконга обвиняет капитана из материкового Китая в нанесении ущерба эстонско-финскому газопроводу Balticconnector и проложенному рядом с газопроводом телекоммуникационному кабелю. Вэно также обвиняют в нарушении правил безопасности, поскольку он не проверил якоря судна.

Следующее заседание суда по данному делу должно состояться в начале июля 2025 года.

Судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное в Гонконге, 8 октября 2023 года повредило якорем газопровод Balticconnector. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Финляндии. Оторванный якорь судна позже был извлечен с морского дна финскими специалистами.

По всей вероятности, якорная цепь Newnew Polar Bear также повредила эстонско-финский и эстонско-шведский телекоммуникационные кабели.