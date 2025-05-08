Последнее обновление: 08.05.2025 16:22

Производитель айфонов Foxconn будет выпускать электрокары для Mitsubishi

Компания Foxconn, которая известна как производитель iPhone для Apple, заявила о намерении производить электромобили для японского автопроизводителя Mitsubishi Motors. Об этом пишет BBC.

Машины будут создаваться в Тайване совместным предприятием Foxconn - компанией Foxtron, которую она основала вместе с местным автопроизводителем Yulon Motor. Согласно предварительной договоренности, Foxtron будет отвечать за разработку дизайна и организацию производства.

"Эта модель, как ожидается, выйдет на рынки Австралии и Новой Зеландии во второй половине 2026 года", - сообщили компании.

Соглашение пока имеет форму меморандума о взаимопонимании, то есть не является юридически обязательным. Стороны подчеркнули, что "продолжат переговоры для достижения окончательного соглашения".

Для Foxconn этот контракт может стать первым большим шагом в сферу электромобилей, где конкуренция постоянно растет, особенно из-за быстрого расширения китайских брендов на глобальном рынке.



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