Apple рассматривает возможность добавления ИИ-поиска в Safari

Apple Inc. активно рассматривает возможность интеграции ИИ-поиска в браузер Safari. Об этом заявил старший вице-президент компании по услугам Эдди Кью, давая показания в рамках судебных разбирательств Alphabet Inc. и Министерства юстиции США.

Разбирательства касаются соглашения Apple и Google, входящей в Alphabet, об использовании Google в качестве поисковой системы по умолчанию в Safari. Стоимость находящейся под угрозой сделки оценивается в $20 млрд в год.

По словам Кью, ИИ-поиск со временем заменит традиционные поисковые системы вроде Google, а Apple добавит в Safari ИИ-поиск от OpenAI, Anthropic и Perplexity. С последней уже велись переговоры, отметил он.

"Мы добавим их в список - возможно, не как варианты по умолчанию", - приводит его высказывание Bloomberg.

При этом Кью полагает, что поисковиком по умолчанию в Safari нужно оставить Google, а финансовые условия текущего соглашения с этой компанией являются наилучшими.