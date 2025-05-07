В Беларуси 27,4 тыс. человек занимались в 2024 году научными исследованиями и разработками

В Беларуси 27,4 тыс. человек в 463 организациях в 2024 году занимались научными исследованиями и разработками (в 2023 году – 26,7 тыс. человек в 462 организациях). Об этом сообщает Белстат.

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 64,7%, техники – 7,7%, вспомогательный персонал – 27,6%.

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук – 513 человек, кандидата наук – 2 717 человек.

В общей численности исследователей женщины составили 38,9% (доктора наук – 22,6% и кандидаты наук – 41,2%).

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 21,7% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.

При этом основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура.

По данным Государственного комитета по науке и технологиям, в 2024 году в республике численность обучающихся аспирантов составила 4,4 тыс. человек. Аспирантуру окончили 757 человек. В докторантуре обучались 594 человека, окончили докторантуру 153 человека.

По данным Высшей аттестационной комиссии, в 2024 году докторами наук стали 48 человек, кандидатами наук – 308 человек.