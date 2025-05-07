Индия нанесла авиаудары по Пакистану

Военные Индии нанесли авиаудары по военной инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Индии объявили, что начали операцию "Синдур", атаковав "террористическую" инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира. Минобороны Индии сообщило, что армия нанесла удары по 9 объектам в Пакистане.

В свою очередь в Пакистане заявили, что закрывают воздушное пространство над страной на 48 часов.

Представитель Минобороны Пакистана сообщил, что в результате индийской атаки под удары попали две мечети.

Телеканал Samaa TV сообщил, что Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии.

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил об уничтожении пяти индийских истребителей и одного дрона. Кроме того, пакистанская сторона заявила об ударах по штабу бригады ВС Индии и индийскому посту, расположенных вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия не подтвердила эти заявления.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек.