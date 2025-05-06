Последнее обновление: 06.05.2025 16:46

Пришедшие с территории Беларуси мигранты забросали литовских пограничников камнями и палками

Группа мигрантов забросала литовских пограничников камнями и палками после того, как их не пропустили с территории Беларуси. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).

По данным пограничников, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 3 мая, в Лаздейском районе.

VSAT утверждает, что группа мигрантов принесла лестницу, пытаясь перелезть через пограничный забор. Когда к месту происшествия прибыли пограничники, мигранты начали бросать в них камни и палки.

"Вскоре после этого мигранты вернулись на территорию Беларуси. Литовские пограничники не пострадали", – говорится в сообщении пограничной службы.

С начала этого года в Литву не пропустили 628 нелегальных мигрантов. В прошлом году зафиксировано более тысячи попыток пересечь границу с Беларусью в недозволенных местах.

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