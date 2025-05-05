Латвия испытает датчики для защиты подводных коммуникаций в Балтийском море

Акционерное общество «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC) планирует в этом году провести испытания датчиков, которые защитят подводные системы связи в Балтийском море.

Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на телеканал TV3 Nekā personīga.

Датчики должны охватывать подводные кабели по всей длине, а для этого необходимо создать контролируемый коридор шириной до пяти километров, чтобы замечать суда, которые находятся рядом с кабелем, говорится в сообщении.

Председатель правления LVRTC Гиртс Озолс объяснил, что в настоящее время ведутся переговоры о квантовых и сейсмических датчиках: «Они могут быть использованы для защиты нашей морской инфраструктуры или улучшения реагирования и мониторинга».

По его словам, с наступлением теплого времени года планируется провести испытания с производителями, чтобы в течение лета найти решение, а осенью текущего года внедрить защиту.

В будущем датчики также могут быть подключены к единой системе с морскими и подводными дронами.

Несколько производителей беспилотных летательных аппаратов утверждают, что латвийская армия, флот и Министерство обороны до сих пор слабо занимались вопросом морских беспилотников.

Между тем министр обороны Андрис Спрудс обещает, что Латвия может начать закупку новых систем со следующего года. По его словам, сейчас вопрос в том, какой из этих прототипов конкурентоспособен.

LVRTC является основным оператором сети наземного вещания радио- и телевизионных программ в Латвии. LVRTC управляет публичными частями мобильного оператора LMT.

Как сообщалось, в Балтийском море 26 января был поврежден подводный волоконно-оптический кабель государственного акционерного общества «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC).

Повреждение кабеля было обнаружено в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии. Ремонт поврежденного кабеля обошелся почти в €500 тыс.

Государственная полиция Латвии продолжает расследовать уголовные дела, которые квалифицируются по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе за причинение вреда.