Последнее обновление: 03.05.2025 12:32

В Балтийском море началась новая военная операция

В Балтийском море началась новая военная операция. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Началась операция в Балтийском море, целью которой является обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в этом регионе", - сказал он.

По его словам, были приняты дополнительные меры, в том числе: использование самолетов и вертолетов. Неофициально также ведутся разговоры о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и на границу с Россией.



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