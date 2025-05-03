В Балтийском море началась новая военная операция. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Началась операция в Балтийском море, целью которой является обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в этом регионе", - сказал он.

По его словам, были приняты дополнительные меры, в том числе: использование самолетов и вертолетов. Неофициально также ведутся разговоры о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и на границу с Россией.