Минтруда и соцзащиты рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в мае.

По информации ведомства, на май выпадает 2 праздничных дня - Праздник труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Эти даты в синеокой признаны официальными выходными.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в мае при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, в том числе 1 предпраздничный, при пятидневной – 20 рабочих, в том числе 1 предпраздничный.

Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 3-4, 9-11,17-18,24-25, 31 мая.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 159 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 164 часа.