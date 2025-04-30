Оборонный завод в Муроме атаковали беспилотники. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно информации, после атаки БПЛА загорелся "Муромский приборостроительный завод", производящий средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ. В соцсетях опубликованы видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлены взрывы на этом заводе.

Глава Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в результате падения беспилотника в Муроме начался пожар на предприятии. Правда, он не указал, что это за предприятие. По его словам, дроны повредили два строения, в том числе склад, возгорание на котором было локализовано на площади в 720 квадратных метров.