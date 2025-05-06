Минобороны РФ заявило о массированной атаке беспилотников в 11 регионах

В Минобороны России заявили, что с вечера 5 мая до утра 6 мая в Москве и регионах были перехвачены и уничтожены 105 беспилотников.

Согласно информации, 32 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, 22 – над Воронежской областью, 10 – над территорией Пензенской области, девять – над Калужской областью, шесть – над Белгородской областью, по два – над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 19 сбитых беспилотниках, которые летели на столицу России.

По его словам, обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе. По предварительным данным, серьезных ранений и пострадавших нет.

Во время атаки беспилотников перестали работать аэропорты в Москве и ряде городов, в том числе в Ярославле, Иваново, Нижнем Новгороде, Казани, Нижнекамске и др.