Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более 130 беспилотников над семью регионами

Минобороны РФ отчиталось о сбитии в ночь на четверг 132 украинских беспилотника над семью регионами.

"54 БПЛА сбито над территорией Саратовской области, 40 БПЛА - над территорией Воронежской области, 22 БПЛА - над территорией Белгородской области, девять БПЛА - над территорией Ростовской области, по три БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым, один БПЛА - над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

В результате атаки беспилотников в Саратовской области повреждена больница в городе Энгельсе, есть пострадавшая. Об этом сообщил в ночь на четверг глава региона Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, при падении обломков поврежден частный дом, добавил Бусаргин.

Он также сообщил, что в четверг занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно.