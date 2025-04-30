Последнее обновление: 30.04.2025 10:58

S&P Global выделит в самостоятельную компанию подразделение Mobility

Категории: США S&P

S&P Global Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение S&P Global Mobility, поставщика информации для автомобильного сектора.

Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в сегменте Mobility составила $1,6 млрд, увеличившись за год примерно на 8%.

S&P Global рассчитывает завершить выделение этих операций в течение 12-18 месяцев.

Такой шаг позволит компании упростить операции и сфокусироваться на направлениях бизнеса, являющихся ключевыми для реализации ее стратегии, отмечается в пресс-релизе.

Она сохранит четыре основных подразделения - S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Commodity Insights и S&P Dow Jones Indices.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование