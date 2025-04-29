Суд ЕС обязал Мальту закрыть схему "золотых паспортов"

Суд Европейского Союза удовлетворил жалобу Еврокомиссии и обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" – возможность получения гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает Reuters.

Суд ЕС во вторник объявил решение по делу о программе "золотых паспортов" на Мальте и постановил, что страна должна прекратить ее как противоречащую законодательству Евросоюза.

Программа предусматривала, что состоятельные иностранцы могут получить мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в страну около 1 млн евро. Получение паспорта Мальты автоматически открывает возможность жить в любой стране ЕС.

Еврокомиссия подала соответствующую жалобу на Мальту в 2022 году, после того как в 2020 году запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС. Валетта же настаивала, что имеет право на это и правильно интерпретирует Договоры ЕС.

Суд отметил, что хотя страны-члены имеют полное право определять порядок предоставления или отзыва своего гражданства, Мальта программой "золотых паспортов" нарушила принцип взаимного доверия между странами-членами.

"Страна-член не может предоставлять свое гражданство, а с ним де-факто гражданство ЕС, в обмен на определенные платежи или инвестиции. Это фактически превращает приобретение гражданства в коммерческую транзакцию... Такая практика не позволяет установить необходимую солидарность и доверительные отношения между страной-членом и ее гражданами и обеспечивать взаимное доверие между странами-членами", – отметил Суд.

Мальта приостановила программу "золотых паспортов" для граждан РФ и Беларуси после полномасштабного нападения России на Украину, но сохранила ее для граждан других стран.

Недавно Financial Times узнал, что ряд подсанкционных россиян все равно получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".