Трамп не верит результатам опросов СМИ относительно его рейтинга

Президент США Дональд Трамп считает, что опросы, которые проводят СМИ, относительно рейтингов его администрации является "фейком". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

При этом Трамп не уточнил, какие именно публикации с опросами возмутили его.

Между тем недавно телеканал CNN опубликовал данные опроса, которые показали, что поддержка Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников в течение последних 70 лет.

"Опрос лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, является фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", – написал Трамп.

Стоит отметить, что согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.