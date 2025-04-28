Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

Трамп настаивает на постоянном перемирии в Украине

Президент США Дональд Трамп считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной. Об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент ясно давал понять, что ему нужно постоянное прекращение огня", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп "все более расстроен обеими сторонами конфликта".

Президент США, по словам его представителя, "все еще оптимистично настроен относительно того, что касается возможности урегулировать украинский конфликт", но в то же время старается проявлять реалистичный взгляд.

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