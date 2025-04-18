США хотят достичь прекращения огня в Украине за несколько недель

Американские чиновники на встрече с европейцами в Париже заявили, что хотят обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель, что является частью новых усилий, направленных на прекращение боевых действий в трехлетней войне России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Обсуждения в четверг, которые включали встречу между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и посланником президента США Стивом Уиткоффом, в которых приняли участие украинские официальные лица, были сосредоточены в основном на том, как можно быстрее перейти к прекращению огня и установлению длительного мира, сказали люди, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников, участники встречи заявили американским чиновникам, что они полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа – как можно быстрее завершить войну.

Американские чиновники отметили, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг договорились работать в этом направлении, сообщили собеседники.

Европейские чиновники также хотели знать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если она не получит прогресса от Путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости усилить свою позицию в отношении Москвы, в том числе с помощью "широкомасштабного" пакета санкций, о котором Трамп ранее сигнализировал, что он рассматривает его, сказал другой высокопоставленный чиновник.

Госсекретарь США Марко Рубио на следующий день после встреч в Париже заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что это недостижимая цель.