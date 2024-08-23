США разрешают Украине бить американским оружием по Курской области

Политика Соединенных Штатов позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, который включает Курскую область. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, политика США "позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских нападений из этого приграничного региона, а этот регион включает Курскую, включает (границу) Сумской области".

"И они защищают себя от атак в рамках этого региона", – подчеркнула Сингх, которую цитируют американские СМИ.

Также представитель оборонного ведомства США рассказала, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует провести еще один разговор с министром обороны Рустемом Умеровым на днях. Как и предыдущий разговор министров, состоявшийся 19 августа, он будет касаться Курской операции.

В то же время Сингх добавила, что США пока собирают больше информации о действиях Украины на территории РФ.

"Когда речь идет о Курской области, мы понимаем, что сказал президент Владимир Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", - подчеркнула она.