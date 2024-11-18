Президент США разрешил Украине удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - говорится в публикации.

По данным источников газеты, Украина сможет наносить удары этими ракетами только по Курской области. Однако впоследствии, добавили собеседники NYT, Байден может разрешить использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Французская газета Figaro отмечает, что ранее Париж и Лондон разрешили Киеву применять ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом американских ракет у Киева больше, чем французских и британских, говорится в статье. Решение Байдена издание характеризует как "ожидаемое".

Решение Белого дома разрешить Украине применить дальнобойные американские ракеты по территории России якобы касается исключительно Курской области РФ и задумано как реакция на привлечение в войну военнослужащих Северной Кореи. Об этом сообщает Axios.

Информированный собеседник издания утверждает, что Украине разрешили применять ATACMS пока только на территории Курской области России, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные КНДР.

Киеву якобы сообщили о решении три дня назад.

По его словам, мотивацией для этого решения является сдержать Северную Корею от отправки дополнительных своих сил для помощи России в войне против Украины.

В американской администрации надеются, что если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке России человеческими силами, и это будет способствовать неудаче российского контрнаступления для вытеснения украинских сил с Курщины.