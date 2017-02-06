Трамп пообещал Порошенко помочь вернуть мир на восток Украины

Президенты Украины и США в первом телефонном разговоре после инаугурации Дональда Трампа обсудили пути мирного урегулирования вооруженного конфликта Киева с пророссийскими сепаратистами, сообщили пресс-службы глав государств.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - сказал Трамп в опубликованном заявлении Белого дома.

Разговор состоялся на фоне самой серьезной за последние месяцы эскалации боевых действий на востоке Украины, где из-за обстрелов за неделю погибли более 40 военных и гражданских с обеих сторон.

Глава Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн накануне попросил Трампа помочь Украине в обороне своей территории от России и подконтрольных ей сепаратистов на фоне обострения конфликта в Донбассе.

"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем", - сообщила пресс-служба Петра Порошенко после разговора, начавшегося за несколько минут до полуночи в Киеве.

Обострение противостояния между украинской армией и пророссийскими сепаратистами вернуло зашедший в тупик конфликт в мировую повестку дня: беспокойство обострением высказали Евросоюз, ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Военный альянс НАТО призвал Москву повлиять на сепаратистов, чтобы те прекратили огонь.

Война на востоке Украины продолжается почти три года и унесла уже около 10.000 жизней, несмотря на подписанные в 2014 и 2015 годах при посредничестве Германии и Франции в Минске соглашения о мирном урегулировании конфликта, начиная с полного прекращения огня.