Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

В Испании и Португалии произошел блэкаут

На всей территории Испании отключилось электроснабжение.

По данным El Pais, блэкаут затронул также Португалию, El Mundo сообщает что отключения произошли и в некоторых районах Франции.

Отключения продолжались то нескольких минут до нескольких часов. Правительство Испании расследует причины случившегося. Госкомпания Red Elеctrica объявила в соцсети, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями.

Из-за сбоя прервал работу международный аэропорт Мадрида Барахас, на момент публикации в El Mundo, без света оставались Севилья, Барселона и Памплона. В Валенсии и Мадриде перестало работать метро.

Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.



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