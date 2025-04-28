В Беларуси ГАИ перешла на усиленный режим перед Радуницей

ГАИ перешла на усиленный режим в связи с Радуницей (29 апреля). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В местах захоронений и богослужений, а также на прилегающих к ним территориях наряды ДПС будут оказывать помощь участникам движения, контролировать соблюдение ПДД, осуществлять регулирование транспортных и пешеходных потоков», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что разработаны маршруты объезда мест проведения мероприятий, во взаимодействии с администрациями объектов приняты меры по обеспечению комфортных условий передвижения и парковки транспортных средств.

«В случае изменений в организации дорожного движения будут выставлены соответствующие знаки и схемы, при подъезде к таким местам заранее снижайте скорость, будьте внимательны и руководствуйтесь сигналами регулировщика», - предупреждает МВД.

Во избежание заторовых ситуаций гражданам рекомендуют воспользоваться услугами общественного транспорта.