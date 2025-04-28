Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

Российские власти решили разобраться, кто и почему в стране не работает

Правительство России подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости до 2027 года. Об этом пишет РБК.

Согласно информации, ряд мер из него ориентирован на неработающих граждан трудоспособного возраста. В первую очередь власти намерены выяснить, сколько человек и по каким причинам не работают, оценить их половозрастную структуру и на основе этих данных представить меры по вовлечению их в трудовую деятельность.

По данным Росстата, в 2023 году в состав рабочей силы не входили 14,9 млн человек трудоспособного возраста, среди них 11,8 млн человек «не выразили желание работать». Около 6 млн человек в этой группе — студенты, обучающиеся очно; 2,1 млн – граждане, получающие пенсии по инвалидности, по потере кормильца или досрочно вышедшие на пенсию; 1,6 млн — лица, ведущие домашнее хозяйство.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, значительная часть неработающих участвует в теневой занятости. Другая большая группа — матери с детьми, которых можно поделить на женщин в декретном отпуске и домохозяек. Вторых вряд ли можно считать потенциальной рабочей силой из-за недостатка финансовой мотивации и большой домашней нагрузки, считает Сафонов. По его мнению, увеличить число занятых в России можно было бы за счет людей с инвалидностью, которые сегодня мало задействованы в найме, а также ранее осужденных граждан.

Институт АКРА оценивает скрытые трудовые резервы в 7,5 млн человек. Из них около 1,5 млн человек — это молодежь и почти 5 млн — люди старшего возраста, которые «хотят работать, но не могут реализовать это желание по разным причинам».



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование