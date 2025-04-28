Благодаря поддержке западных стран Украина вошла в число крупнейших производителей самоходных артиллерийских установок (САУ) в мире. Об этом сообщает OSINTtechnical.

Согласно информации, украинские заводы ежемесячно выпускают до 36 САУ 2С22 "Богдана", что делает одной из самых массово производимых артиллерийских систем.

С таким объемом соперничают только Китай с установками PCL-181 и Южная Корея с K-9 (в Эстонии известна как Kõu).

Рост производства отражает серьезный прогресс украинской оборонной промышленности. Помимо "Богдан", Украина начала выпуск буксируемых 155-мм орудий, что свидетельствует о расширении производства стволов.

Согласно Army Technology, более 85% компонентов "Богданы" производятся в Украине, и к концу года планируется увеличить показатель до 95%.

Хотя Киев получает значительную военную помощь от стран Европы и США, развитие собственного производства стало жизненно важным из-за сокращения запасов у союзников.

С февраля 2022 года Украина получила более 800 артиллерийских систем западного производства, что создает серьезную нагрузку на логистику армии.