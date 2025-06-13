Финляндия может предъявить уголовные обвинения трем офицерам повредившего Estlink судна Eagle S

Финляндия подозревает капитана и двух офицеров китайского судна Eagle S, которое в конце 2024 года повредило эстонско-финский подводный энергокабель Estlink 2, в совершении уголовных преступлений.

По сообщению финского телерадиовещания Yle, полиция закончила предварительное следствие по инциденту в Финском заливе с повреждением Estlink 2, придя к выводу, что энергокабель и несколько телекоммуникационных кабелей были повреждены якорем танкера Eagle S, который волочился по дну.

По сообщению полиции, капитан, старший помощник и помощник капитана Eagle S подозреваются в нарушении правила безопасного плавания и навигации. По оценке полиции, действия этих лиц во время инцидента можно квалифицировать как преступление.

Подозреваемые, которые находятся в Финляндии под подпиской о невыезде, отрицают свою вину.

Танкер Eagle S был задержан финскими властями 25 декабря 2024 года после инцидента с повреждением кабелей и арестован в начале января 2025 года. Позднее судно освободили, поскольку оно не требовалось для дальнейшего расследования.

Estlink 2 планируют ввести в строй после ремонта в конце июня. Ремонтные работы с заменой поврежденного участка кабеля обойдутся в €50-60 млн. Устранение предыдущего аналогичного повреждения энергокабеля в 2024 году обошлось более чем в €30 млн и заняло семь месяцев.