Иностранцы смогут работать в Чехии таксистами только с водительскими правами ЕС

Работающим таксистами иностранным гражданам необходимо будет иметь водительские права, выданные в Чехии или другой стране ЕС. Об этом говорится в поправке к закону о дорожном движении, которую сегодня подписал президент Чехии Петр Павел.

Требование вводится с целью повышения безопасности дорожного движения. Поправка в основном коснется граждан стран, не входящих в Евросоюз. Лицензию таксиста теперь может получить только обладатель водительских прав, выданных в Чехии или другой стране ЕС, пишут чешские СМИ.

Депутаты, выдвинувшие проект поправки, заявили, что на работу таксистом претендует все больше иностранцев из стран, не входящих в ЕС, для которых вождение автомобиля в Чехии порой является проблемой. Так, им приходится чаще следить за навигатором, и они не могут сосредоточиться на вождении.

Согласно пояснительному документу, из 14 808 выданных лицензий таксиста 55% были предоставлены гражданам Чехии. Более 6 тысяч лицензий получили граждане Украины, 1153 – граждане Узбекистана, 117 – граждане Нигерии.

«Все чаще поступают жалобы на то, что у водителей такси бывают проблемы с вождением и соблюдением правил дорожного движения в условиях интенсивного движения, что ставит под угрозу не только безопасность перевозимых пассажиров, но и безопасность других участников дорожного движения», – говорится в пояснительной записке.

Министр транспорта Мартин, выступая в нижней палате, заявил, что количество инцидентов, связанных с такси, за 2023 год увеличилось на 16%, а за 2024 год – 20%, в то время как количество такси увеличилось на 4%. По его словам, данные полиции и мэрии Праги показывают, что существенным фактором является рост числа водителей, которые, например, используют туристическую поездку сроком на три недели, чтобы заработать деньги, работая в Чехии таксистом.

После утверждения поправки в парламенте сервис Liftago заявил, что согласен с новыми правилами для водителей такси. При этом, по мнению Uber, поправка не будут способствовать повышению безопасности дорожного движения.