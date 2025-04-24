Правительство Беларуси подкорректировало требования к проведению ярмарок

Правительство Беларуси скорректировало требования к проведению ярмарок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба правительства, вводится обязанность организатора ярмарки по предоставлению мест белорусским производителям.

Кроме того, уточняется перечень сведений, указываемых организатором ярмарки в заявлении о согласовании ее проведения, расширяются основания для отказа в согласовании проведения ярмарки и устанавливается срок проведения одной ярмарки (не более 30 календарных дней подряд).