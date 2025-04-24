Последнее обновление: 24.04.2025 18:56

Правительство Украины упростило импорт взрывчатых веществ для производителей боеприпасов

Правительство Украины постановлением № 459 от 18 апреля 2025 года упростило процедуру импорта взрывчатых веществ и компонентов для производства боеприпасов

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, упрощение касается производителей, не имеющих действующих государственных контрактов, но включенных в Электронный реестр отбора и исполнителей государственных контрактов.

Такое предприятие должно подать заявление в Минстратегпром, указав взрывные материалы, их количество и поставщика. Министерство проверит информацию в течение пяти дней и в случае положительного решения передаст подтверждение Государственной службе экспортного контроля, которая выдает разрешения.

По словам министра Германа Сметанина, эти изменения помогут ускорить поставки критических компонентов в условиях мирового дефицита и усилить производство боеприпасов в Украине.

"Украинское законодательство продолжает адаптироваться к условиям военного положения и упрощать бюрократические процедуры для производителей вооружения и военной техники", – сказал он.



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