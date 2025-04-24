В Литве раскрыли схему поставок товаров в Беларусь и Россию в обход санкций

Сотрудники Таможенной криминальной службы (CCS) Литвы и европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) 10 апреля провели обыски в компании, предоставляющей транспортные, логистические и экспедиторские услуги в Вильнюсе, а также в домах ее руководителей и сотрудников.

Как сообщает литовская таможня, компанию подозревают в систематическом нарушении международных санкций путем поставок товаров в Беларусь и Россию.

В ходе обысков были изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество потенциально санкционных товаров, для хранения и транспортировки которых потребовалось два грузовика. Предполагается, что эти товары должны были попасть в Россию через страны Средней Азии.

В начатом досудебном расследовании стоимость потенциально санкционных товаров оценивается на сумму около €1,5 млн.

«В настоящее время должностные лица проводят документальный анализ и оценку товаров, поэтому в ходе расследования могут вскрыться новые обстоятельства», - говорится в сообщении таможни.

Таким образом, раскрыта схема, которая позволяла компании обходить санкции, запрещающие экспорт санкционных товаров в Россию и Беларусь. Такие товары сначала вывозились в страны Центральной Азии (в основном в Кыргызстан), а затем оттуда незаконно вывозились в Россию.

Эта компания не только сама применила данную схему, но и помогала другим обходить санкции.