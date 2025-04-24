Законность повышения Трампом пошлин на импорт пытаются оспорить 12 штатов США

Генеральные прокуроры-демократы из 12 американских штатов подали совместный иск, оспаривающий законность повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин для ряда стран. Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Заявляя о своих полномочиях вводить огромные и постоянно меняющиеся пошлины на любые товары, ввозимые в США, которые он выберет, по любой причине, которую он сочтет удобной для объявления чрезвычайного положения, президент подорвал конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику", - говорится в заявлении.

Истцы требуют прекратить применение пошлин, введенных Трампом.

Генпрокурор штата Аризона Крис Мэйс сообщил в заявлении, анонсирующем судебный процесс: "Безумная тарифная схема Трампа не только экономически безрассудна - она незаконна".

По мнению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, пошлины приведут к росту инфляции, безработице и экономическому ущербу.

В начале апреля Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из ряда стран.

Однако 9 апреля президент США сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.