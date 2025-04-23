Власти РФ решили снизить импортные пошлины на французские духи и средства для волос

Правительство РФ скорректировало перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, поставляемых из "недружественных" стран и облагаемых повышенными таможенными пошлинами в размере 35%.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, соответствующие изменения в постановление правительства N 2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ" утверждены кабмином.

"В связи с ростом отечественного производства по большинству категорий парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, под ограничения ввоза попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ, средства для волос, а также пудра", - рассказали в министерстве.

Одновременно правительство изменило условия заградительной меры по отдельным позициям. В частности, французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" теперь будут облагаться пошлиной 20%, а не 35%.

"Это изменение, как и все остальные, были внесены после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтения потребителей парфюмерии и косметики", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, скорректирован список стран, продукция из которых облагается дополнительной пошлиной. Из перечня исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Франция внесена в список исключений в категории "пудра", а Италия - в категориях "пудра" и "средства для макияжа губ".

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства N 2240 от 7 декабря 2022 года. В перечень продукции, на которую повышены пошлины, входят оружие, парфюмерия, бытовая химия, вино и пиво, фанера, обои. В июле 2024 года к ним добавились кондитерские изделия и аккумуляторы. Срок действия доппошлин был установлен до 31 декабря 2024 года, затем продлен до конца 2025 года.