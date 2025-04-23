Сотрудницу Русского дома в Кыргызстане арестовали за вербовку наемников

Сотрудница Русского дома в областном центре Кыргызстана, городе Ош, Наталья Секерина задержана сотрудниками спецслужбы республики по подозрению в вербовке наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кыргызский Верховный суд.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности - прим.) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой - удовлетворить", - сказала представитель пресс-службы суда.

По ее словам, в отношении Секериной избрана мера пресечения "в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 17 июня 2025 года".

Подозреваемая, гражданство которой в настоящее время уточняется, была задержана в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Кыргызстана о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также об использовании наемников в военных конфликтах или действиях. Согласно УК, за совершение такого преступления может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы в зависимости от части статьи. Часть первая предусматривает заключение на срок от 7 до 10 лет.

По этому делу вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.