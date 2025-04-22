LG и Samsung подали в суд на Индию из-за новых цен на переработку электроники

Южнокорейские компании LG и Samsung подали иск против правительства Индии с требованием отменить новую политику, которая устанавливает минимальные выплаты от корпораций переработчикам электронных отходов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индия - третий по объемам производитель электронных отходов в мире после Китая и США. В то же время, по данным правительства, в прошлом году только 43% этих отходов были переработаны, а около 80% сектора составляют неформальные сборщики лома.

До этого аналогичные иски подали компании Daikin, индийская Havells и Voltas (входит в Tata Group).

Samsung и LG ранее выступали против решения ввести минимальную выплату переработчикам, объясняя это тем, что такой шаг значительно повысит их расходы. Правительство Индии настаивает, что новые правила необходимы, чтобы привлечь в отрасль больше официальных игроков и стимулировать инвестиции в переработку.

В иске LG в Высокий суд Дели говорится, что новые правила "игнорируют тот факт, что простое обложение компаний налогами под прикрытием принципа "загрязнитель платит" не приведет к достижению экологических целей". В документе компания также отмечает: "Если власти не смогли урегулировать неформальный сектор - это провал именно со стороны контроля".

Samsung в своем иске утверждает, что "регулирование цен само по себе не способствует защите окружающей среды" и предупреждает о "значительном финансовом бремени".

Согласно новым индийским правилам, компании должны платить не менее 25 центов США за каждый килограмм электроники, подлежащей переработке. По оценкам производителей, это почти втрое повысит их расходы и принесет выгоду только переработчикам.

LG в письме к правительству в августе заявила, что предложенные ставки являются "слишком высокими и должны быть снижены", а цены следует оставить на усмотрение рынка.

В своем иске Samsung указала, что обращалась в офис премьера Моди с предупреждением: новые тарифы в 5-15 раз превышают нынешний уровень выплат.

Исследовательская компания Redseer подчеркивает, что уровень переработки в Индии все еще низкий - в США он в пять раз выше, а в Китае - по крайней мере в 1,5 раза.

Индийский производитель кондиционеров Blue Star также подал иск, ссылаясь на чрезмерную регуляторную нагрузку. В то же время компания Johnson Controls-Hitachi недавно отозвала свой иск без объяснений.