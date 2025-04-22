Похороны папы римского Франциска состоятся в субботу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

Его тело 23 апреля выставят в соборе Святого Петра, чтобы скорбящие могли отдать ему дань уважения.

В своем завещании папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на похороны обычного христианина. Его тело выставят в соборе святого Петра не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой.

Понтифик также отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. Он выбрал для себя простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.