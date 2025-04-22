Последнее обновление: 22.04.2025 11:22

В Беларуси за прошедшие сутки ликвидировано 19 лесных пожаров

Работники лесного хозяйства Беларуси за прошедшие сутки ликвидировали 19 лесных пожаров.

Как сообщила пресс-служба Минлесхоза, предварительная площадь возгораний оценивается в 57,5 га. В отдельных случаях для ликвидации возгораний привлекалась помощь МЧС.

Больше других горели леса в Гомельской области. В этом регионе было зафиксировано 8 очагов.

Всего накануне на тушении возгораний лесах были задействованы 270 работников лесхозов (!), 30 пожарных автомобилей лесхозов, 2 единицы ГТМУ, 18 тракторов с плугами и бочками РЖТ.

Пожароопасная обстановка в лесах Беларуси остается сложной и сегодня. Уже известно о лесных пожарах в Лунинецком лесхозе и Наровлянском спецлесхозе.

Минлесхоз в очередной раз призвал граждан соблюдать действующие запреты и ограничения на посещение лесов и быть осторожными при обращении с огнем.



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