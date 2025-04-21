Последнее обновление: 21.04.2025 12:24

В Беларуси начинается отправка призывников в армию

С 22 апреля в Беларуси начнется отправка призывников на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов пограничной службы и государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно информации, в первый день в войска будет направлено около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра.

Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в апреле-мае планируется направить около 10 тыс. человек. Утверждается, что количество аналогично прошлому осеннему призыву.

Вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 43 тысяч молодых людей (отметим, что в начале 2023 года были снижены требования к состоянию здоровья граждан, применяемые при определении годности к прохождению воинской службы).

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, состоится в апреле-мае 2025 года.



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