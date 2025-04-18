Нацбанк Молдовы начал процесс подключения к Единой зоне европлатежей

Национальный банк Молдовы (НБМ) объявил 18 апреля о подаче первых документов для подключения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

«Этот момент знаменует собой твердую приверженность молдавских банков активному участию в SEPA и подключению к европейской платежной инфраструктуре», - подчеркнули в НБМ.

По словам главы Национального банка Анки Драгу, присоединение к SEPA означает реальное открытие пути в Европейский союз, надежный финансовый мост между Молдовой и ее гражданами, где бы они ни находились.

«Благодаря этому обязательству мы объединяем семьи, поддерживаем диаспору, облегчаем жизнь людей и способствуем развитию молдавских компаний. Переводы становятся быстрее, безопаснее и дешевле, а каждая транзакция приближает нас к стандартам современной и справедливой европейской экономики», - отметила Драгу.

По данным Нацбанка, присоединение к системе SEPA Credit Transfer обеспечивает ряд преимуществ, включая быстрые и безопасные переводы в 40 стран-участниц SEPA, снижение затрат и повышение прозрачности процесса платежей.

«Например, сегодня международный перевод в евро для граждан Молдовы стоит от €20 до €200, но после присоединения к SEPA тот же перевод может стоить всего €1-2 или даже 50 центов», - добавили в Нацбанке Молдовы.

Нацбанк Молдовы подал заявку на присоединение к SEPA в январе 2024 года, а в марте этого года её одобрили.