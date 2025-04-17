Венеция возобновляет плату за въезд в город и удваивает ее для части туристов

С пятницы в Венеции возобновится плата за въезд в город, а главным нововведением этого года станет то, что туристы, которые в последнюю минуту решили посетить город, будут платить вдвое больше. Об этом сообщает The Guardian.

В прошлом году в рамках эксперимента, направленного на отпугивание однодневных посетителей в напряженные периоды, Венеция стала первым крупным туристическим городом в мире, который ввел плату за вход.

Хотя эта инициатива мало повлияла на количество посетителей, она принесла в казну города €2,4 млн, что намного больше, чем ожидалось. Власти Венеции продолжают все еще верить, что со временем она поможет городу, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО, справиться с чрезмерным ростом туристических потоков.

Нынешний сбор, который можно забронировать онлайн, остается на уровне €5, но удваивается, если приобрести его за три дня до прибытия в город. Кроме того, он распространяется на 54 даты, преимущественно выходные, с 18 апреля по 27 июля, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Прошлый год установил новый рекорд для посетителей Венеции и ее окрестностей: более 3,9 миллиона человек остались на ночь в историческом центре города. Однако ежегодно город посещают около 30 миллионов человек, большинство из которых приезжают только на один день.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Флоренции приняли новые меры для противодействия массовому туризму. Среди 10 пунктов этого плана – запрет громкоговорителей для экскурсоводов и запрет установки на зданиях специальных ящиков для ключей квартир, которые сдаются в аренду на короткое время.