В интернет-банках Латвии могут запретить использование русского языка

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма Латвии рассматривает вопрос о запрете русского языка на сайтах банков.

Парламентский секретарь Министерства юстиции Латвии Лаума Паэглкална, представляя инициативу о запрете на русский язык в интернет-банках, отметила, что спустя почти 35 лет после восстановления независимости Латвия все еще пытается разобраться с наследием колониализма и постепенно уходит от русского языка в публичном пространстве.

Паэглкална заявила, что министерство хочет подать сигнал банкам как крупному участнику рынка.

"В первую очередь это весь интерфейс, которым мы пользуемся, когда заходим в интернет-банк, или когда пользуемся приложением. Или когда звоним в телефонный центр и нажимаем кнопки 1-2-3, чтобы выбрать язык. Нужно, чтобы это был латышский или еще какой-нибудь из языков Европейского союза", – сказала она.

Паэглкална пояснила, что поправки к закону о кредитных учреждениях не будут касаться личной коммуникации, то есть речь не идет об очном обслуживании или пояснениях на русском языке.

"Мы понимаем, что у государства может быть установка, что частный сектор должен коммуницировать конкретным образом, в определенной форме и на определенном языке. Устанавливать такие требования – это решение государства. И банковский сектор законопослушно будет ему следовать, каким бы оно ни было", – прокомментировал инициативу представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Пастарс.

Он также отметил, что часть банков, которые являются членами ассоциации, уже отключили интерфейс на русском в своих интернет-банках. В свою очередь, другие банки, у которых есть значительное число русскоязычных клиентов в возрасте, вряд ли в скором будущем собираются это делать.

Пастарс также выразил недоумение, почему новый законопроект нацелен именно на банки, но не касается страховых учреждений и так называемых быстрых кредитов.

Комиссия соберется, чтобы прояснить все нерешенные вопросы спустя две недели. В том числе, какие именно виды коммуникации банков на русском языке в Латвии попадут под запрет, пишут местные СМИ.