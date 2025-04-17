Парламент Чехии поддержал коалиционные поправки к миграционным правилам

Палата депутатов в первом чтении поддержала коалиционный законопроект с поправками к чешским правилам предоставления убежища и миграционной политике. Об этом сообщают СМИ Чехии.

Оппозиционные движения ANO и SPD считают ужесточение недостаточным и заблокировали ускоренное принятие законопроекта уже в первом чтении. Они намерены вносить поправки, но не добивались его отклонения. Ныне законопроект рассмотрит в течение месяца комитет по безопасности.

По словам инициаторов из числа коалиции, предлагаемые изменения направлены на повышение безопасности граждан и улучшение контроля за передвижением и пребыванием просителей убежища и нелегальных мигрантов. Также предполагается ускорение процедур, связанных с международной защитой, с одновременным ограничением возможности их злоупотребления. Коалиция намерена добиться принятия закона до окончания нынешнего избирательного срока.

Законопроект, в частности, предусматривает, что если иностранец будет депортирован, он больше не сможет подать прошение о предоставлении убежища – таким образом предполагается пресечь подачу заведомо формальных заявлений о международной защите. В случае, если решение о депортации приняло другое государство, в Чехии оно пересматриваться не будет. Суды будут обязаны рассматривать, следует ли в случае осуждения иностранца за уголовное преступление дополнительно назначать наказание в виде депортации.

Мигранты также будут проходить новое эпидемиологическое обследование. Полиция и госорганы смогут использовать информацию из мобильных телефонов мигрантов для их идентификации. Ведомства, согласно МВД, смогут назначать просителям убежища конкретное место проживания или обязать их проживать в специально отведенных центрах.

Власти также смогут ограничивать предоставление социальных стандартов для таких лиц только жильем и питанием, а также ограничивать их доступ к рынку труда. Департамент по делам убежища и миграционной политики должен будет принимать решения в более короткие сроки. Суды при рассмотрении апелляций также будут обязаны действовать быстрее: в зависимости от типа дела им будет отведено от пяти недель до одного года на вынесение решения.

Чешский законопроект является реакцией на европейский миграционный пакт.