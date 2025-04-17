Последнее обновление: 17.04.2025 17:24

В Минске определились с компенсацией стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов

Решением Мингорисполкома № 1385 от 10 апреля установлен на 2025 год усредненный показатель компенсации стоимости жилых помещений.

Согласно документу, размер усредненного показателя компенсации заказчиками, застройщиками строительства жилых домов бюджету города Минска стоимости жилых помещений на 2025 год составит 6,8%. Это касается помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство.

Решение вступает в силу с 18 апреля 2025 г.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование