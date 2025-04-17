Литва не будет лишать белорусов ВНЖ за частые поездки на родину

Сейм Литвы продлил еще на год национальные санкции в отношении граждан Беларуси и России, введенных на фоне войны в Украине.

За это на пленарном заседании проголосовали 115 депутатов при одном воздержавшемся.

МИД Литвы считает, что установленный комплекс ограничений является оптимальным и согласованным, на фоне имеющихся угроз эти ограничительные меры необходимы и целесообразны.

Продленные санкции предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан Беларуси и России о выдаче временных видов на жительство (ВНЖ). Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях, запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента.

Рассматривалось также предложение автоматически аннулировать ВНЖ тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку в Беларусь, но поддержано оно не было. В то же время эта мера теперь с 3 мая будет действовать в отношении граждан РФ.

«Закон дополнен положением о том, что разрешение на временное проживание, выданное гражданину России в Литве, будет аннулировано, если будет установлено, что он или она совершали поездки в Россию или Беларусь более одного раза в течение последних 3 календарных месяцев. Данное положение не будет применяться в случаях, когда поездка в эти страны осуществлялась по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации, а также в случаях, когда граждане являются членами экипажей и работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены ЕС или из них либо транзитом через Литву», - говорится в сообщении Сейма.

Национальные санкции были введены в 2023 году и неоднократно продлевались. Срок действия ограничений продлен до 2 мая 2026 года.