В Финляндии разрабатывают устройство для противодействия глушению GPS со стороны РФ

Финские исследователи работают над устройством для противодействия помехам спутниковым системам позиционирования (GPS), которые резко возросли с 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом агентству AFP рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Национального управления землеустройства Финляндии Мика Сааясто.

По его словам, финские исследователи, чувствуя "насущную потребность" в противодействии глушению GPS, в апреле начали разработку устройства для выявления и ослабления такого преднамеренного глушения.

"Мы разработаем алгоритмические решения, пригодные для наших условий, которые смогут идентифицировать препятствия и предупредить конечного пользователя о том, что в воздухе есть что-то, чего там нет", – сказал ученый.

Проект, финансируемый ЕС, будет продолжаться в течение двух лет в Северной Карелии – регионе на востоке Финляндии, где особенно часто возникают помехи в системе GPS.

По данным финского управления транспорта и связи Traficom, в прошлом году в стране зарегистрировали около 2000 сообщений о помехах GPS – по сравнению с 239 сообщениями в 2023 году.

Финляндия считает, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

В начале года главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готов ввести санкции против России за злонамеренную деятельность в космическом пространстве, включая за причинение сбоев в GPS-навигации.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны РФ.