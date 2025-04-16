Последнее обновление: 16.04.2025 15:11

OpenAI разрабатывает похожую на X собственную соцсеть

OpenAI разрабатывает собственную соцсеть, похожую на X. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники.

По информации издания, проект находится на ранней стадии. Существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений с применением ChatGPT. В нем есть социальная лента.

CEO стартапа Сэм Альтман попросил сторонние организации высказать мнение о проекте. Новый продукт можеть стать отдельным приложением или дополнением к возможностям ChatGPT.

Запуск собственной соцсети может усилить конкуренцию OpenAI с Илоном Маском, который в феврале предложил купить стартап за $97,4 млрд.

«Нет, спасибо. Но мы купим Twitter (в настоящее вреия соцсеть X – прим.) за $9,74 млрд, если хотите», - ответил тогда Альтман.

Выход на рынок социальных сетей также создает нового конкурента для Meta, которая планирует добавить социальную ленту в запланированное приложение для ИИ-помощника, пишет The Verge.

Новое приложение даст OpenAI уникальные данные в реальном времени для обучения нейросетей, которые уже есть у X и Meta. Grok Маска использует контент X в своих результатах, а Meta обучает Llama на своем огромном массиве пользовательских данных.

«Интеграция Grok с X вызвала зависть у всех. Особенно то, как люди создают вирусные твиты, заставляя его сказать какую-нибудь глупость», — прокомментировал один из источников The Verge.

Напомним, в марте ИИ-стартап xAI Маска приобрел принадлежащую предпринимателю соцсеть X.



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