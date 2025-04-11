В Витебской области неожиданно затеяли учение с территориальными войсками Поставского района

В Витебской области с 11 по 13 апреля пройдет командно-штабное учение с территориальными войсками Поставского района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Целями учения названы совершенствование навыков должностных лиц по руководству подчиненными силами ТерО; обучение личного состава выполнению своих обязанностей на штатных должностях при решении задач территориальной обороны; оценка готовности подразделений территориальных войск к решению стоящих перед ними задач.

"В ходе учения подразделения территориальных войск отработают вопросы охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с задействованием отряда народного ополчения, обороны населенного пункта", - информирует Минобороны.

За ходом учения будет наблюдать начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.