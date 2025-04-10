В Беларуси появится новая медицинская специальность

Постановлением Министерства здравоохранения № 32 от 27 марта 2025 г. в Беларуси вводится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины (ФРМ).

Это – многопрофильный специалист, обладающий знаниями, умениями, навыками и компетенциями в области не только медицинской реабилитации (как врач-реабилитолог), но также физиотерапии и лечебной физкультуры. Он сможет организовать, проводить и управлять процессом медреабилитации пациентов при остром развитии заболевания или травмы, а также при хроническом течении заболевания, при наличии нарушений функций органов и систем организма пациента и ограничений жизнедеятельности.

В Беларуси появятся квалифицированные многопрофильные специалисты, владеющие вопросами назначения технических средств социальной реабилитации. Перед системой повышения квалификации стоит задача – усовершенствовать образовательные программы для подготовки профессиональных врачей-специалистов.

До настоящего времени функции врача по физической реабилитационной медицины осуществляли врачи нескольких специальностей в рамках их профессиональной компетенции: врач-специалист по профилю оказываемой медицинской помощи; врач-физиотерапевт; врач по лечебной физкультуре; другие специалисты в зависимости от профиля медицинской помощи и объема нарушений функций органов и систем организма пациента.

Подготовка врача ФРМ будет включать подготовку по основам клинических дисциплин (неврология, кардиология, травматология и ортопедия, терапия, онкология, педиатрия, другие). Подготовка также будет проводиться по основам функциональной диагностики. Этот врач будет изучать основы применения средств, форм и методов медреабилитации, включая физиотерапию, лечебную физкультуру в целях коррекции нарушенных функций и ограничений жизнеспособности.

Врач физической и реабилитационной медицины должен:

нести ответственность за результаты деятельности специалистов по медреабилитации МДРБ по различным профилям оказания медпомощи, в том числе при стойких нарушениях функций пациентов и ограничений жизнедеятельности,

уметь осуществлять самостоятельную меддеятельность с пациентами с различными заболеваниями и травмами различной степени тяжести. Речь идет об оказании помощи пациентам вне зависимости от возраста и пола. Также помощь должна быть оказана на различных этапах – при проведении обследования (диагностики), проведении экспертно-реабилитационной диагностики нарушений функции и вызванных ими ограничений жизнедеятельности, проведении мультидисциплинарного обсуждения выявленных нарушений с целью профилактики нарушений функций, заболеваний, травм, определении задач собственной работы и членов МДРБ по достижению поставленной цели медреабилитации.

Специалист должен будет формировать индивидуальные программы (планы) медреабилитации, медабилитации, назначать и проводить лечебные и реабилитационные мероприятия (включая физиотерапию, лечебную физкультуру); контролировать эффективность и безопасность лечебно-реабилитационных мероприятий, анализировать результаты.

Он сможет назначать и применять физиотерапию при заболеваниях, травмах и (или) состояниях; контролировать эффективность и безопасности применения физиотерапии при заболеваниях, травмах и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ.

Данный врач будет назначать и применять лечебную физкультуру при заболеваниях, травмах и (или) состояниях, контролировать эффективность и безопасность ее применения.

Он будет управлять мультидисциплинарным процессом медреабилитации с использованием междисциплинарного взаимодействия.