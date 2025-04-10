Последнее обновление: 10.04.2025 16:14

Нелегальная иммиграция в ЕС значительно сократилась

С января по март 2025 года границы стран Европейского союза нелегально пересекли около 33 600 человек. Это примерно на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило издание Spiegel со ссылкой на данные Агентства ЕС по охране границ Frontex.

Согласно анализу агентства, которое следит за границами с помощью полицейских, самолетов и спутников, число беженцев на всех известных маршрутах в Евросоюз снижается. Самое большое снижение фиксируется на так называемом балканском маршруте - на 64%. Значительно меньше людей переправилось и через Средиземное море: на маршруте из Северной Африки в Испанию их стало на 18% меньше, а на маршруте в Италию - на 26%.

Spiegel связывает это с жесткими мерами, которые принимают некоторые страны Северной Африки. Например, после того, как ЕС заключил миграционное соглашение с Тунисом, эта страна не позволяет судам с беженцами покидать свое побережье.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование