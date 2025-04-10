В Витебской области вводятся ограничения на любительское рыболовство

В Витебской области с 10 апреля вводятся ограничения на любительское рыболовство. Об этом сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Согласно информации, ограничения будут действовать по 8 июня. Ранее они введены в Брестской, Гомельской (до 18 мая), Гродненской, Минской и Могилевской областях (по 30 мая).

Как известно, большинство обитающих в водоемах Беларуси видов рыб весной нерестится.

В этот период любительское рыболовство разрешается только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега (без захода в воду), а также со льда или искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность.

Рыболовам разрешается использование подсачека для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом. Любительское рыболовство с использованием других орудий лова, а также промысловый лов в этот период строго запрещены.

Нарушение этих правил влечет за собой ответственность по ст.16.25 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф может составить от 10 до 30 базовых величин.

Кроме того, за незаконный вылов рыбы в период запрета предусмотрено возмещение вреда окружающей среде в тройном размере за каждую изъятую особь.

Помимо этого, запрещено использование судов на водоемах. Исключение составляют случаи, когда суда используются для хозяйственных, транспортных, спортивных или туристических целей, но только при наличии специального разрешения, выданного районным или городским исполнительным комитетом. Нарушение этого правила влечет штраф до 10 базовых величин для физических лиц и до 50 базовых величин для юридических лиц.